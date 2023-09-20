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В МИД РФ одобрили визу для нового посла Британии

МИД: виза для нового посла Британии в РФ будет выдана в ближайшее время

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Министерство внутренних дел Великобритании обратилось к России за получением многократной дипломатической визы для нового посла королевства в Москве — Найджела Филипа Кейси. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с нормами дипломатического права после подтверждения Москвой летом этого года приемлемости кандидатуры Кейси британский МИД обратился к российской стороне за получением многократной дипломатической визы для нового посла.

В МИД РФ указали, что виза будет в ближайшее время выдана.

В начале августа стало известно, что Соединенное Королевство меняет посла в России. В британском МИДе сообщили, что назначили на пост нового посла в Москве кадрового дипломата Найджела Кейси вместо Деборы Броннерт, которую перевели на другую дипслужбу. В ведомстве добавили, что новый посол вступит в должность в ноябре 2023 года.

Ранее президент Южной Кореи назначил новым послом в РФ бывшего спецпредставителя по КНДР.

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