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Финляндия продолжит строительство забора на границе с РФ

Yle: Финляндия построит еще 72 км забора на границе с РФ в 2023-2024 годах

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Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Финляндия построит еще 72 км заграждений на границе с РФ в 2023-2024 годах. Об этом пишет Yle.

Сообщается, что строительство заграждения будет продолжено весной 2024 года. 40 км заграждения планируют вести на границе РФ с финским регионом Северная Карелия.

Барьерное ограждение будет включать, помимо забора, дорогу рядом с ним, проем, свободный от деревьев, и систему технического мониторинга на границе. Владельцев земельных участков, на территории которых будет строиться заграждение, уведомят об этом в ноябре 2023 года.

Однако сих пор неизвестно, где будет сооружено заграждение.

До этого издание Yle писало, что за выходные на границе РФ и Финляндии развернули 37 машин, зарегистрированных в России.

По данным таможенной службы, 44 автомобиля с российской регистрацией имели основания для въезда в Финляндию. При этом автобусное движение на границе РФ и Финляндии после введения новых ограничений возросло. Отмечается, что после введения запрета на въезд российских машин интенсивность движения на границе снизилась. Если обычно за сутки в Финляндию въезжают около 600-700 человек, то в субботу этот показатель упал до 95 человек, а в воскресенье — до 40 человек.

Ранее в Финляндии заявили о важности сохранения Западом отношений с Россией.

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