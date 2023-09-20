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Моравецкий пригрозил Украине жесткими мерами

Моравецкий заявил о возможности расширить список запрещенных украинских товаров

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Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возможности расширить список запрещенных украинских товаров в том случае, если Киев продолжит накалять аграрный конфликт, сообщает ТАСС.

«Я предупреждаю украинские власти: если они будут накалять конфликт, мы будем добавлять очередные продукты к списку запрещенных к ввозу на территорию Польши», — заявил Моравецкий.

Польша и еще несколько восточноевропейских стран в одностороннем порядке ввели ранее ограничения на ввоз продукции украинского происхождения — в первую очередь, сельскохозяйственной.

Ранее директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина отталкивает руки, которые ей помогают.

Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «некоторых друзьях» Украины, которые якобы подыгрывают Москве. Пшидач отметил, что свои слова о руке помощи он выбрал из дипломатического лексикона, хотя мог бы выразиться и жестче.

Ранее министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддерживать Украину на фоне аграрного скандала.

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