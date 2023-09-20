Президент Карабаха заявил о готовности к шагам по защите мирного населения

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил о готовности местных властей к шагам по защите мирного населения региона, передает армянское госагентство «Арменпресс».

Как сообщается, глава НКР провел заседание Совета безопасности. По его итогам он заявил, что международное сообщество «не предпринимает» каких-либо «практических шагов», на основании чего власти Карабаха «вынуждены принять соответствующие меры, имея в качестве приоритета обеспечение физической безопасности населения». Однако Шахраманян не указал, о каких мерах идет речь.

Ранее Армения обратилась за помощью к Евросоюзу из-за ситуации в Карабахе.

До этого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.