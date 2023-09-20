Полицейские разблокировали здание российского посольства в Ереване

Полицейские в ночь на 20 сентября разблокировали здание посольства Российской Федерации в Ереване и задержали несколько протестующих. Трансляцию вели местные порталы.

Согласно распространенным кадрам, правоохранители сначала предоставили протестующим время, а потом, когда они отказались разблокировать здание, начали их задерживать.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

В тот же день в Ереване, в частности у посольства России, прошли акции протеста. К полуночи во время столкновений протестующих у здания правительства пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.