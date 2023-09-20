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Шольц выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

Шольц выступил за расширение сотрудничества со странами Азии и Африки в ООН

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Jana Rodenbusch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за реформирование Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению канцлера, ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира.

«Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности», — подчеркнул Шольц.

Он счел очевидным, что страны Азии, Африки и Латинской Америки заслуживают большего веса в международной организации.

Шольц напомнил, что все больше партнеров заявляют о своем желании достигнуть прогресса в вопросе реформирования. Канцлер ФРГ обратился с призывом поддержать Германию, которая хочет занять место одного из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах.

20 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к реформированию СБ ООН, включая в его работу развивающиеся страны.

Ранее Великобритания заявила о поддержке расширения состава СБ ООН.

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