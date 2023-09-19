Турция сочла вынужденной операцию Баку в Карабахе

Власти Азербайджана начали операцию в Нагорном Карабахе из-за того, что их обоснованные опасения по ситуации в регионе оставались нерешенными после завершения Второй карабахской войны осенью 2020 года, заявили в МИД Турции. Как сообщается на сайте ведомства, Баку приняли вынужденные меры в текущей ситуации.

«В результате того, что законные и обоснованные опасения, которые он [Азербайджан] постоянно выражал по поводу ситуации на местах на протяжении почти трех лет после окончания Второй карабахской войны, не были решены, Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории», — говорится в сообщении.

В МИД Турции добавили, что Анкара поддерживает переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. В ведомстве подчеркнули, что только диалог является единственным способом установления мира в регионе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее Армения призвала США помешать этническим чисткам в Карабахе.