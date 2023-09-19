Минфин США обновил санкционный список против России

Министерство финансов США обновило санкционный список, в него были добавлены три российские компании, связанные с авиацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что компании были включены в санкционный список под предлогом связей между ними и Ираном.

Рестрикция применили компаниям, которые взаимодействовали с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

До этого глава Белого дома Джо Байден объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и министерства разведки страны.

15 сентября США ввели санкции в отношении трех ведущих СМИ Ирана: информационных агентств Fars и Tasnim и телеканала Press TV.

Накануне официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом будет внимательно следить за действиями иранских властей после разморозки активов страны на сумму $6 млрд.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.