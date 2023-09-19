Картаполов о спецоперации Азербайджана: это не есть здорово

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что Россия должна разобраться, почему Баку заблаговременно не предупредил Москву о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Депутат отметил, что для урегулирования конфликта может понадобиться несколько дней.

«Надо будет с этим разбираться, как это произошло, почему они так поступили (не предупредили Россию — «Газета.Ru»). Безусловно, то, что происходит сейчас в Карабахе — это не есть здорово. И Россия устами Марии Захаровой уже призвала всех к миру и к благоразумию. Будем надеяться, что прислушаются. Видимо, [для урегулирования конфликта] потребуется несколько дней, пока серьезные игроки, начиная с нашей стороны, проведут необходимые консультации и выработают взаимоприемлемое решение», — заявил Картаполов.

Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Утверждается, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Официальный представитель Министерства иностранных России Мария Захарова сообщила, что российская сторона в данный момент проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе и с Азербайджаном. Она также опровергла информацию, что азербайджанская сторона якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев о начале «антитеррористической операции».

Ранее в Ереване началась акция протеста из-за Нагорного Карабаха.