Медведев задумался о судьбе Пашиняна

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свете обострения ситуации в Нагорном Карабахе напомнил в своем Telegram-канале «коллеге из братской страны» заигрывания с НАТО и демонстративную поездку его жены «к врагам» России. Он имел в виду премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супругу Анну Акопян.

По словам зампреда Совбеза, однажды этот «коллега» сказал ему: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете»

«Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам», — написал Медведев.

Как указал он, потом этот «коллега» потерпел поражение в войне, но «странным образом» удержался на своем месте.

«Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет», — заявил зампред Совбеза.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

Позднее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.