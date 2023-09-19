Король Нидерландов призвал снизить зависимость ЕС от России

Король Нидерландов Виллем-Александр в своей речи по случаю Дня принца заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от России, Китая и других стран как в энергетической сфере, так и в плане сырья и лекарственных препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, расширение международного сотрудничества имеет важное значение, как внутри ЕС, так и с партнерами-единомышленниками, такими как Соединенные Штаты.

Король подчеркнул, что Нидерланды поддерживают принцип «открытой стратегической автономии».

Он отметил, что снижение зависимости является в одинаковой степени как вопросом безопасности, так и экономическим вопросом.

До этого член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обратилась в Еврокомиссию с просьбой объяснить рекордный рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Андруэ отмечает, что план REPowerEU (план Еврокомиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года) был направлен на то, чтобы снизить зависимость от российского природного газа. При этом объемы импорта СПГ из России в Европу продолжают расти.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.