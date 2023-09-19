В Польше сообщили о прекращении выплат пособий украинским беженцам

Власти Польши приняли решение прекратить выплачивать пособия для украинских беженцев в конце этого года, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер телеканалу Polsat.

Мюллер отметил, что «нет ничего, данного навсегда» и пособия для украинских беженцев перестанут действовать в начале будущего года. По его словам, пока нет информации о том, что их будут продолжать выплачивать, но они «не будут продлены в большой степени».

Представитель кабмина подчеркнул, что международная общественность должна быть задействована для оказания помощи украинцам на широком уровне.

В начале сентября в Польше закрыли крупнейший центр для беженцев с Украины.

Социолог Польской академии наук Хенрик Доманьский сообщал, что поляки недовольны объемами помощи украинским беженцам.

По данным обозревателя Asia Times Стивена Брайана, в настоящее время в Европе проживает 5,2 млн беженцев с Украины, причем 1,2 млн человек находятся в Польше.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.