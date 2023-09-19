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Депутат Косюкевич досрочно прекратил свои полномочия

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Кастюкевича

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Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Игоря Кастюкевича, избранного в Херсонскую областную думу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полномочия парламентария будут считаться досрочно прекращенными с 15 сентября 2023 года.

Костюкевич подчеркивал, что решил сложить полномочия депутата Госдумы, чтобы работать в Херсонской областной думе.

До этого комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сокола.

3 сентября сообщалось, что избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию в качестве кандидата в главы республики депутата Государственной думы Сергея Сокола, выдвинутого партией «Единая Россия».

31 августа Сокола экстренно госпитализировали в Москве с обострением после ранее перенесенного перитонита. По словам сенатора РФ Александра Жукова, парламентарий попал в реанимацию госпиталя им. А.А. Вишневского.

Ранее депутат Госдумы Даванков предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.

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