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Пашинян потребовал ответа от российских миротворцев для улучшения ситуации в Карабахе

Пашинян заявил, что ждет ответа миротворцев РФ по улучшению ситуации в Карабахе

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер Армении Никол Пашинян после введения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе заявил, что ожидает конкретных действий от российских миротворцев для улучшения ситуации в регионе. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировали местные СМИ.

«Ожидаю, что российские миротворцы предпримут необходимые действия по стабилизации ситуации», — сказал Пашинян.

Кроме того, отметил премьер, власти ожидают конкретных мер и от Совета безопасности ООН.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

При этом в оборонном ведомстве заявили, что предупредили российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что азербайджанская сторона довела информацию о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе до российского контингента всего лишь за несколько минут до начала боевых действий.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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