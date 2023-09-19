Пашинян потребовал ответа от российских миротворцев для улучшения ситуации в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян после введения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе заявил, что ожидает конкретных действий от российских миротворцев для улучшения ситуации в регионе. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировали местные СМИ.

«Ожидаю, что российские миротворцы предпримут необходимые действия по стабилизации ситуации», — сказал Пашинян.

Кроме того, отметил премьер, власти ожидают конкретных мер и от Совета безопасности ООН.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

При этом в оборонном ведомстве заявили, что предупредили российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что азербайджанская сторона довела информацию о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе до российского контингента всего лишь за несколько минут до начала боевых действий.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.