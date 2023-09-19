ЕС призвал Азербайджан остановить боевые действия в Карабахе

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Азербайджан остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель заявил, что Брюссель решительно осуждает эскалацию в Нагорном Карабахе.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и призываем Азербайджан прекратить нынешние военные действия», — подчеркнул он.

До этого семь раненных при обстреле в Карабахе детей доставили в больницу Степанакерта.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.