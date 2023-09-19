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Полянский похвалил западные СМИ

Полянский заявил, что западные СМИ прекратили покрывать провокации Зеленского

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что западные СМИ прекратили покрывать провокации президента Украины Владимира Зеленского.

«Западная пресса перестала церемониться с Зеленским и покрывать его провокации. Очень плохой знак для киевского режима в преддверии открывающейся сегодня недели высокого уровня в ГА ООН», — пишет Полянский.

Речь идет о расследовании газеты The New York Times, в котором западные исследователи пришли к выводу, что удар по рынку в подконтрольной ВСУ Константиновке был нанесен ракетой, выпущенной из украинской установки ПВО «Бук».

Ранее военный эксперт и глава филиала института стран СНГ в Севастополе Владимир Горбачев заявил, что Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном ударе по городу Константиновка, совершенном 6 сентября, для того, чтобы отвести подозрения от Украины.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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