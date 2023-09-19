Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия предложила временно защитить украинских беженцев еще на год

ЕК предложила продлить механизм временной защиты украинских беженцев на год

close
100%
Global Look Press

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что ЕК 19 сентября предложила продлить механизм временной защиты украинских беженцев в ЕС на год до марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еврокомиссия сегодня предложила Совету ЕС продлить механизм на один год с марта 2024 года до марта 2025 года», — заявила Хиппер.

До этого пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что льготы для украинцев, прибывающих на территорию страны, «не являются постоянными». Он также отметил, что решения о продлении мер поддержки пока не принято.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Киев направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях