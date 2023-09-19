Еврокомиссия предложила временно защитить украинских беженцев еще на год

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что ЕК 19 сентября предложила продлить механизм временной защиты украинских беженцев в ЕС на год до марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еврокомиссия сегодня предложила Совету ЕС продлить механизм на один год с марта 2024 года до марта 2025 года», — заявила Хиппер.

До этого пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что льготы для украинцев, прибывающих на территорию страны, «не являются постоянными». Он также отметил, что решения о продлении мер поддержки пока не принято.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Киев направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.