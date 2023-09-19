Эксперт объяснил реакцию Зеленского на расследование NYT, произошедшего в Константиновке

Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном ударе по городу Константиновка, совершенном 6 сентября, для того, чтобы отвести подозрения от Украины, заявил РИА Новости военный эксперт и глава филиала института стран СНГ в Севастополе Владимир Горбачев.

Так специалист прокомментировал реакцию украинского лидера на расследование американской газеты The New York Times. По информации издания, удар по городскому рынку в Константиновке на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) был совершен украинской ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Зеленский тогда опубликовал в своем Telegram-канале пост с обвинением России в совершении теракта. Он заявил, что нужно быстрее «одержать победу над этим российским злом».

Как отметил Горбачев, Киев, вне зависимости от позиции экспертов, все равно будет продолжать обвинять в случившемся Россию и Зеленский хотел снять возможные обвинения с украинской стороны. Так уже было в Одессе после повреждения кафедрального собора, в Краматорске после удара «Точкой-У» по вокзалу и т.д., напомнил Горбачев, подчеркнув, что Россия не использует такой тип вооружения.

«Но все это чушь, факты очевидны. В данном случае они могут свидетельствовать не о явно подготовленной провокации — провокация была в оценке Киевом произошедшего», — сказал эксперт.

В начале сентября в результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку в Константиновке. Как заявлял военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке, удар был нанесен с северо-запада, то есть с территории, которая находится под контролем Украины.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».