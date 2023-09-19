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Соратники Байдена по демпартии опасаются проблем из-за возраста президента США

WP: Байден из-за возраста вряд ли сможет соперничать с Трампом на выборах

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Evelyn Hockstein/Reuters

Соратники президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасаются, что из-за пожилого возраста он вряд ли сможет выступить достойным соперником Дональду Трампу, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на политиков-демократов.

«У нас всех тикают часы, но в возрасте Байдена или Трампа они тикают немного быстрее», — заявила глава демократов одного из районов штата Огайо Шэрон Свэда.

Свэда и другие политики из Демократической партии отмечают, что избиратели все чаще задают вопросы насчет «немощности» американского президента.

Ранее в Соединенных Штатах назвали Джо Байдена ужасным президентом.

Новый опрос CBS показал, что 72% участников не уверены, что состояние здоровья и возраст позволяют главе Белого дома оставаться на этой должности.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.

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