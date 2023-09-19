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Эрдоган ответил ЕС на вопрос вступления Турции в союз

Эрдоган заявил, что Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке ЕС

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Решение о вступлении Турции в Евросоюз (ЕС) будет приветствоваться, но Турция считает себя самодостаточной страной и не нуждается в помощи или поддержке от Европы, такую позицию выразил в своей речи президент Турции Реджеп Эрдоган.

Телеканал PBS передает слова Эрдогана. Глава Турции заявил журналистам : «Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались и не нуждаемся в помощи или поддержке ЕС». Он также подчеркнул, что Турция уделяет важное значение решениям ЕС. Эрдоган напомнил, что Турция уже 50 лет стоит у дверей европейского сообщества.

Ранее стало известно, что в 2024 году Турция не будет принята в члены Евросоюза. Процесс присоединения к ЕС обычно занимает много лет, и на данный момент ЕС не рассматривает возможности предоставления Турции статуса члена. В свою очередь, Эрдоган предупредил о возможном разрыве отношений между Турцией и Европейским союзом.

Также Эрдоган посчитал недостаточными шаги Стокгольма для ратификации членства Швеции в НАТО.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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