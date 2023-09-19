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Гросси прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что в ситуации вокруг ЗАЭС есть улучшение

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Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хотя ситуация с безопасностью Запорожской АЭС немного улучшилась, она остается крайне хрупкой. Об этом информирует РИА Новости.

Гросси отметил, что не может быть полностью уверенным в безопасности станции, поскольку каждый день представляет новые вызовы. Он подчеркнул, что хотя было замечено некоторое улучшение, ситуация на Запорожской АЭС все еще остается крайне хрупкой.

По словам Гросси, в настоящее время на ЗАЭС нет обстрелов. Однако он подчеркнул, что нужно быть осторожным в высказываниях, так как зона находится в районе боевых действий и обстрелы могут возобновиться в любой момент.

8 сентября на ЗАЭС временно снизили численность сотрудников из-за атак ВСУ. Об этом написал «Интерфакс». 19 августа советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что украинские войска не меньше 10 раз в сутки пытаются атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотников.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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