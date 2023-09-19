В ЕС заявили о невозможности достижения договоренности по зерновой сделке с РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по зерновой сделке с РФ. Его слова на пресс-конференции в Нью-Йорке передает РИА Новости.

«Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений», — сказал Боррель, призвав не искать «оправданий» и «ложных аргументов».

По мнению дипломата, возможности достижения договоренности с Россией по зерновой сделке нет, поскольку в Москве «этого не хотят».

До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил РИА Новости, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его команды не существует рычагов, чтобы решить системные проблемы с реализацией российской части зерновой сделки.

17 сентября сообщалось, что Боррель планирует обсудить с Гутерришем пути возобновления зерновой сделки.

Ранее Киев предложил ООН «забыть» о Москве в вопросе продления зерновой сделки.