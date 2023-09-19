В США заявили об отчаянии Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении украинских войск.

По мнению Джонсона, заявление украинского лидера является признаком растущего отчаяния, поскольку «конфликт развивается очень, очень плохо».

«Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах. И дело тут не только в Зеленском», — сказал экс-аналитик ЦРУ.

Джонсон также отметил, что множество американских и европейских военных стратегов ошиблись, поверив в возможный успех контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 сентября испанская газета El Pais со ссылкой на украинского военного писала, что первая фаза контрнаступления имела катастрофические последствия для Киева. По словам собеседника агентства, еще летом ВСУ потеряли множество солдат и десятки единиц техники.

До этого генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик Леонид Ивашов заявлял, что в ближайшее время крупное контрнаступление не ожидается ни со стороны Украины, ни со стороны России.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.