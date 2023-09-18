На Украине ответили на обвинения в причастности к подготовке переворота в Грузии

Информация службы государственной безопасности Грузии, согласно которой украинские власти принимают участие в подготовке государственного переворота на территории республики, не соответствует действительности. Об этом в своих социальных сетях заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает ТАСС.

По его словам, Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Грузии. Более того, правительство страны не делает этого сейчас и не планирует поступать подобным образом в будущем, подчеркнул Николенко.

«Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности», — добавил он.

В сентябре служба безопасности Грузии сообщила, что некая группа людей намерена совершить в стране гражданский переворот. Согласно данным ведомства, в октябре-декабре 2023 года они планируют организовать массовые беспорядки и насильственным путем добиться отставки правительства.

При этом в Тбилиси заявили, что одним из авторов соответствующего плана действий является руководитель «Грузинского легиона» на Украине Мамуку Мамулашвили. Также представители службы безопасности указали, что имеют аналогичные подозрения в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел республики Георгия Лорткипанидзе и экс-телохранителя третьего президента страны Михаила Саакашвили Михаила Батурина.

Ранее группа грузинских депутатов направила в Конституционный суд заявку по вопросу импичмента действующей главы государства Саломе Зурабишвили.