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Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за инцидента с российскими журналистами

МИД РФ вызвал посла Франции из-за недопуска журналистов на конференцию Макрона

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел РФ вызвало французского посла в стране Пьера Леви, выразив ему протест в связи с отказом допустить российских журналистов до участия в пресс-конференции президента республики Эммануэля Макрона на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении указано, что Москва дала принципиальные оценки недружественным шагам со стороны Парижа. Как уточнили в министерстве, французская сторона нарушила принцип свободы прессы и не позволила корреспондентам выполнить свою работу.

«Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия <...> вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что правительству Франции стоит перестать «навешивать ярлыки». Париж должен соблюдать в отношении российских журналистов тот же режим, который Москва применят по отношению к французским медиа, подчеркнули в МИД РФ.

10 сентября официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что французские дипломаты «в грубой форме» отказали главному редактору портала Russia News Екатерине Надольской в допуске на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в рамках саммита G20. Позже стало известно, что с аналогичной ситуацией столкнулись несколько сотрудников РИА Новости.

Ранее в МИД РФ назвали расовой дискриминацией инцидент с российскими корреспондентами на саммите «Большой двадцатки».

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