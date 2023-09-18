Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за инцидента с российскими журналистами

Министерство иностранных дел РФ вызвало французского посла в стране Пьера Леви, выразив ему протест в связи с отказом допустить российских журналистов до участия в пресс-конференции президента республики Эммануэля Макрона на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении указано, что Москва дала принципиальные оценки недружественным шагам со стороны Парижа. Как уточнили в министерстве, французская сторона нарушила принцип свободы прессы и не позволила корреспондентам выполнить свою работу.

«Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия <...> вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что правительству Франции стоит перестать «навешивать ярлыки». Париж должен соблюдать в отношении российских журналистов тот же режим, который Москва применят по отношению к французским медиа, подчеркнули в МИД РФ.

10 сентября официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что французские дипломаты «в грубой форме» отказали главному редактору портала Russia News Екатерине Надольской в допуске на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в рамках саммита G20. Позже стало известно, что с аналогичной ситуацией столкнулись несколько сотрудников РИА Новости.

Ранее в МИД РФ назвали расовой дискриминацией инцидент с российскими корреспондентами на саммите «Большой двадцатки».