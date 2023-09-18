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В Польше назвали «политическим землетрясением» отставки в Минобороны Украины

В Польше посчитали отставки в Минобороны Украины политическим землетрясением

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Польше обратили внимание на массовые отставки в Министерстве обороны Украины. По мнению издания Do Rzeczy, эти увольнения стали «политическим землетрясением».

Польское издание Do Rzeczy опубликовало статью о перестановках в военном ведомстве Украины под заголовком «Политическое землетрясение в Украине. Шесть заместителей министра обороны были уволены». Издание также приводит слова источников украинских СМИ, которые отмечают, что ведомство «переживает полную перезагрузку».

Ранее с занимаемых должностей были уволены заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов. Кроме того, с должности сняты Андрей Шевченко, Виталий Дейнега, а также госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны страны.

«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», — сказал Зеленский.

6 сентября Верховная рада Украины проголосовала за нового министра обороны — экс-председателя Фонда госимущества Рустема Умерова.

Ранее новый министр обороны Украины заявил о проведении аудита всех подведомственных направлений.

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