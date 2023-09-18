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В Госдуме оценили возможность проведения совместных военных учений Польши и Белоруссии

Депутат Водолацкий заявил о невозможности военных учений Польши и Белоруссии

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Совместных военных учений Польши и Белоруссии априори никогда не будет. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя слова замглавы Совбеза Белоруссии Павла Муравейко о возможности проведения совместных учений с Польшей. По словам Водолацкого, позиция Варшавы не приемлет таких действий.

«Русофобская и антибелорусская политика, которая сегодня проводится в Польше, в принципе не приемлет каких-то учений, учитывая, что сегодня Польша выстраивает трехэтапную огородительную линию от Белоруссии, то вообще в ближайшем обозримом будущем речи быть не может. А учитывая, что подразделение «Вагнер» сегодня частично находится на территории Белоруссии, это вообще исключает все и вся», — сказал он.

Водолацкий считает, что заявление заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии говорит об открытости страны к диалогу и готовности проводить совместные учения «во имя мира». По мнению депутата, поляки ответят на инициативу отказом.

«Естественно, поляки ответят отрицанием, негативом. Мы получим ответ, который Белоруссия хочет получить — о том, что Польша ни на какие компромиссы, ни на какие договора, соглашения просто не пойдет. Они будут продолжать ту линию, которую сегодня избрали для себя — быть во главе той политики, которая сегодня проводит англосаксы на территории Восточной Европы», — уверен он.

Накануне заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко подтвердил готовность страны провести совместные военные учения с Польшей, если Варшава проявит заинтересованность. По его словам, Белоруссия и Польша могли бы провести маневры в рамках пограничных мероприятий, а также отработать угрозы, связанные с биологическими и другими чрезвычайными ситуациями.

Ранее сообщалось, что Польша строит электрический барьер на границе с Белоруссией.

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