В Госдуме оценили идею Байдена принять в Совбез ООН Германию и Японию

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что Россия поддерживает предложение президента США Джо Байдена расширить состав Совета Безопасности ООН. По словам депутата, для «мироустройства было бы правильно» принять в состав Совбеза ООН страны Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе Индию и Бразилию.

«В сегодняшней ситуации мы поддерживаем увеличение количества членов Совета Безопасности. Я думаю, что представители Латинской Америки необходимы, представители Азии и Африки. Было бы правильно, если бы, допустим, члены БРИКС вошли бы в Совет. И даже не то, как выгодно, кому выгодно, какой расклад сил — мы понимаем прекрасно, о чем идет речь. А я говорю, как правильнее было бы для мироустройства в целом. И Индия, и Бразилия, я считаю, что абсолютно правильно принятие этих стран в Совет Безопасности. Я думаю, что надо бы в ближайшее время подумать об африканских странах и, возможно, ближневосточных, чтобы эти страны могли больше представлять интересы своих региональных, континентальных государств», — сказал он.

Чепа отметил, что ценность создания Совбеза ООН основана на результатах Второй мировой войны, поэтому принятие Германии и Японии в состав организации преждевременно.

«Вопрос принятия Японии и Германии — есть некая историческая ценность создания этой структуры, и она была основана на результатах Второй мировой войны. Для того, чтобы не повторялись некие процессы, и был создан в том числе Совет Безопасности. Учитывая определенное положение и отношение Японии к договорам, которые они должны были подписать по результатам Второй мировой войны, я не считаю, что это правильно было бы сегодня в такой ситуации, когда они отказываются подписывать эти договоры, принимать Японию. А Германия — ну, наверное, тоже надо еще подождать, я бы так сказал», — добавил он.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью британской газете Daily Telegraph заявил, что на следующей неделе президент США Джо Байден поднимет вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Кирби подчеркнул, что Совбез ООН, с точки зрения Белого дома, должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». По данным издания, Байден настаивает на «пяти или шести» новых постоянных членах СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.