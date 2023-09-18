Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна

Глава Минсельхоза Польши Роберт Телус заявил, что страна не согласится на вступление Украины в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна, передает телеканал TVN24.

По его словам, при вступлении в ЕС Польше пришлось выполнить условия, которые «были навязаны очень жестко», и теперь Варшава должна поставить условия для Украины.

Он считает, что польское эмбарго на украинскую агропродукцию «строит возможность вступления Украины в Европейский Союз».

Ранее бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента страны Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что Киев «ведет странную игру» вокруг ситуации с зерном, которую трудно понять. По его словам, украинская сельхозпродукция в любом случае будет конкурировать с европейской, поэтому Варшаве следует защищать собственный рынок.

Он отметил, что Европейская комиссия (ЕК) не до конца понимает, почему Варшава не хочет импортировать украинское зерно. ЕК ставит продовольственную безопасность в зависимость от ввоза продукции с Украины, однако только сельское хозяйство ЕС может обеспечить таковую в долгосрочной перспективе, полагает бывший министр сельского хозяйства.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.