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Хуситы проводят переговоры с Эр-Риядом без ООН

Хуситы проводят последний раунд переговоров о мире с Эр-Риядом без участия ООН

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Член политбюро правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) Хузам аль-Асад заявил, что переговоры все еще продолжаются между саудовской и йеменской сторонами, они проходят в положительной атмосфере. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это первые прямые переговоры при посредничестве султаната Омана, которые ведутся в Эр-Рияде, два предыдущих раунда состоялись в Маскате и Сане. Во время первого этапа переговоров, который прошел во время Рамадана весной этого года, саудовская делегация приезжала в столицу Йемена Сану.

Он подчеркнул, что текущий раунд переговоров станет последним.

Аль-Асад считает, что для саудовского режима это последний шанс. Все раунды переговоров прошли при посредничестве Омана без участия ООН, которая играла «отрицательную роль поджигателя войны», утверждает он.

До этого стало известно, что делегация представителей йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) планирует посетить Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в Йемене. 

Ранее Саудовская Аравия освободила 104 пленных хусита.

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