Боррель и Гутерриш обсудят пути возобновления зерновой сделки

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель планирует обсудить с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем пути возобновления зерновой сделки. Соответствующая встреча состоится в Нью-Йорке, написал дипломат в своем еженедельном блоге.

Он напомнил, что действие черноморской инициативы приостановили в июле 2023 года. Решение было принято по инициативе российского правительства, уточнил Боррель.

«Мы обсудим с генеральным секретарем ООН Гутерришем [в Нью-Йорке] пути и средства ее возрождения», — добавил глава евродипломатии.

16 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с руководителем Всемирной организации. Встреча состоялась в преддверии 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а одной из ключевых тем обсуждения стала продовольственная инициатива.

В этот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва не раз обращала внимание на свою готовность возобновить зерновую сделку. Однако, как сказал дипломат, сперва Белому дому необходимо принять реальные меры для снятия санкционных барьеров и выполнения требований Кремля в рамках стамбульских соглашений.

Ранее Киев предложил ООН «забыть» о Москве в вопросе продления зерновой сделки.