Белый дом исправил речь Байдена

Белый дом изменил стенограмму выступления в Мэриленде президента Джо Байдена, в которой он говорил о безработице среди афроамериканских и латиноамериканских рабочих. Изменение заметил таблоид Daily Mail.

В публикации говорится, что американский президент говорил о том, что заставил крупные корпорации платить «справедливую долю налогов», а также о своем успехе в создании 13 миллионов рабочих мест в США.

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — приводит издание слова Байдена на выступлении.

Позднее Белый дом опубликовал официальную стенограмму речи, в которой добавили в эту фразу предлог «и». На сайте эта часть высказывания Байдена приводится в виде «особенно среди афроамериканцев и латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, и рабочих без дипломов средней школы».

До этого президент США Джо Байден во время своего выступления в Аризоне, посвященного созданию нового заповедника, оговорился, назвав Гранд-Каньон одним из девяти чудес света.

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