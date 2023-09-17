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В Армении рассказали, что нужно, чтобы достичь прочного мира с Азербайджаном

МИД Армении: для прочного мира с Азербайджаном необходимо вернуть доверие

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Artem Mikryukov/Reuters

Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян заявил, что для достижения прочного мира между Баку и Ереваном необходимо вернуть доверие. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марукяна, для этого Азербайджан должен освободить военнопленных и отвести войска к границам 1975 года.

«Для достижения прочного мира надо восстановить доверие, Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении к границам, определенным в 1975 году. Кроме того, Азербайджан провалил процесс обмена всех военнопленных, после этого похищает новых военнопленных, устраивает какие-то судебные процессы», — поделился посол.

Он добавил, что этот процесс не может быть односторонним, и Баку должен предпринять шаги доверия в ответ на аналогичные со стороны Еревана.

До этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что Баку призывает Ереван вернуться в русло конструктивных переговоров.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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