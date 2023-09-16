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Экс-советник Кучмы заявил о блокировке Россией Черного моря для Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия заблокировала Черное море для Украины

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Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Украина потеряла доступ к Черному морю из-за нахождения там флота России. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Черное море закрыто. Очень тяжелая там ситуация, и Россия, фактически, блокирует любые перевозки», — сказал он.

Соскин также утверждает, что из-за этого украинская сторона потеряла возможность заниматься экспортом своих товаров по морю и теперь властям необходимо искать альтернативные решения для отправки продукции за рубеж. Кроме того, экс-советник отметил, что соседние государства, которые запрещают экспорт зерна с Украины, нанесли серьезный удар в спину киевскому руководству, к чему Владимир Зеленский не был готов.

«Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю «огненный мешок», — добавил Соскин.

16 сентября Министерство обороны России сообщало, что за неделю российские войска обнаружили и уничтожили 12 безэкипажных катеров полупогружного типа в акватории Черного моря. В оборонном ведомстве добавляли, что морская авиация и корабли Черноморского флота также ликвидировали три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на первой сессии саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индии призвала Россию позволить вывозить украинское зерно через Черное море.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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