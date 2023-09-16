Азербайджан призвал Армению к конструктивным переговорам

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку призывает Ереван вернуться в русло конструктивных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, азербайджанская сторона привержена мирному процессу, а также ожидает возвращения Армении в русло конструктивных переговоров. Баку привержен мирному урегулированию и не заинтересован в эскалации, подчеркнул помощник президента Азербайджана.

До этого Гаджиев заявил, что Баку до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 года.

Накануне Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном «проклятьем» для армянского руководства. По словам Гаджиева, торговля с Азербайджаном может способствовать развитию армянского народа, что «в конечном итоге может устранить причину наличия таких лидеров» Армении.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявлял, что Ереван «готов и желает» подписать мирный договор с Азербайджаном.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.