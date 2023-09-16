Баку рассматривает альтернативные транспортные маршруты при отказе Армении

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку при отказе Еревана от обязательств проработает альтернативные транспортные маршруты с другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона не будет привязывать свои логистические потребности к «капризам» правительства Армении и будет двигаться дальше с региональными партнерами.

До этого Гаджиев заявил, что Баку до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 года.

Накануне Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном «проклятьем» для армянского руководства.

По словам Гаджиева, торговля с Азербайджаном может способствовать развитию армянского народа, что «в конечном итоге может устранить причину наличия таких лидеров» Армении.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявлял, что Ереван «готов и желает» подписать мирный договор с Азербайджаном.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.