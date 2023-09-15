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РФ и США готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС

«Роскосмос»: РФ и США готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах

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«Роскосмос»

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российская госкорпорация и NASA готовят новое дополнение к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Его слова на пресс-конференции передает ТАСС.

Борисов отметил, что перекрестные полеты направлены на обеспечение безопасности экипажа и доказали свою состоятельность.

«Мы готовим дополнение номер два к соглашению, где планируем осуществлять перекрестные полеты миссий 2024–2025 годов», — указал глава «Роскосмоса».

По его словам, в марте 2024 года на корабле Crew Dragon должен состояться полет космонавта «Роскосмоса» Александра Гребенкина, на 2025 год экипажи еще будут сформированы.

25 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программам Сергея Крикалева сообщало, что «Роскосмос» и NASA согласовали дополнительный полет американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле «Союз МС».

До этого портал SpaceNews писал, что американское космическое агентство NASA выразило надежду на дальнейшую работу с «Роскосмосом» после 2028 года.

Ранее в США заявили, что военные достижения Китая в космосе захватывают дух.

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