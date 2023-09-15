Террористы пригрозили Франции и Швеции новыми атаками за сожжение Корана

«Аль-Каида» (организация запрещена в России) пригрозила атаковать ведомства Франции и Швеции из-за акций по сожжению Корана. Об этом сообщает газета Figaro.

По данным издания, террористы пригрозили атаковать «министерство» в Париже и уничтожить «шведское посольство».

С июня в Швеции и других странах Запада проходят акции по сожжению священной книги мусульман. Кроме того, во Франции ввели запрет на ношение мусульманской одежды абайи в школах.

4 сентября в шведском городе Мальме состоялась очередная акция с сожжением Корана, организатором которого стал мигрант Салван Момика.

На мероприятии присутствовали примерно 200 человек. Полицейские задержали несколько человек, в том числе и организатора.

Момика уже сжигал Коран на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Подобные демонстрации он провел у посольств Ирака и Ирана и у здания парламента. В отношении мигранта возбудили уголовное дело из-за разжигания вражды.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.