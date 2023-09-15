Украинскому депутату вручили подозрение в госизмене

Народному депутату Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу вручили подозрение в государственной измене. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

По его словам, Шуфрич уведомлен о подозрении в совершении госизмены (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Депутат подозревается в том, что он умышленно, в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины предоставил или попытался предоставить иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины по предварительному сговору с несколькими лицами.

Как сообщила газета «Украинская правда», 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к Шуфричу в рамках дела о госизмене.

В марте прошлого года батальон территориальной обороны Киева задерживал Шуфрича по подозрению в фотографировании украинских блокпостов.

Ранее жителя Липецкой области заподозрили в госизмене.