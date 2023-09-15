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Бывший американский морпех предрек Зеленскому потерю власти

Экс-морпех США Хо предрек свержение Зеленского в случае продолжения конфликта

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает государственный переворот, если конфликт в его стране продолжится. Такое мнение высказал бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Зеленский понимает, что Украина сейчас находится в плачевном состоянии и, если конфликт не остановится, то страна продолжит разрушаться.

В лучшем случае для политика, отметил Хо, конфликт заморозят, в худшем — будет крах и госпереворот.

Экс-морпех также подчеркнул, что у Украины нет шансов выйти победителем в противостоянии с Россией, так как российская армия слишком сильна.

В августе бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть Зеленского.

«Я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», — заявлял экс-парламентарий.

Кроме того, 18 августа Министерство иностранных дел России призвало военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) повернуть оружие против властей в Киеве.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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