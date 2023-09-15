Выборы в Словакии могут повлиять на поддержку Украины

Парламентские выборы в Словакии могут ослабить поддержку Украины со стороны западных стран из-за возможного прихода к власти пророссийских партий. Об этом пишет газета Financial Times.

В статье говорится, что у ряда популистских и ультраправых партий Словакии, в разной степени симпатизирующих Москве, есть хорошие шансы присоединиться к правительству, которое будет сформировано по итогам досрочных выборов, которые пройдут 30 сентября.

«Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», — пишет FT.

Согласно опросам, лидером в настоящий момент является партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо Smer. В 2018 году он ушел в отставку из-за антикоррупционных протестов. Smer может набрать 20% голосов на выборах, но для того, чтобы управлять Словакией, ей потребуется создать коалицию.

Старший аналитик словацкого аналитического центра Globsec Доминики Хайду подчеркнула, что в предстоящих выборах помощь Украине стала частью политической кампании и ведущая партия выступает против ее оказания. По ее мнению, данные выборы могут сильно повлиять на единство Евросоюза и НАТО в вопросе поддержки Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на поддержку Словакии зимой в части импорта электроэнергии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.