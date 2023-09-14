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МИД Нигера аннулировал около 370 дипломатических паспортов

ANP: МИД Нигера аннулировал около 370 дипломатических паспортов

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Francis Kokoroko/Reuters

Министерство иностранных дел Нигера направило в зарубежные представительства страны письмо, в котором объявило об аннулировании около 370 дипломатических паспортов, принадлежащих, среди прочего, бывшим министрам, бывшим депутатам и другим бывшим чиновникам, в связи с истечением срока действия. Об этом сообщает Agency Nigerienne de Presse.

В публикации отмечается, что в общей сложности было аннулировано более 368 паспортов, которые выдали гражданам Нигера в других странах. Это произошло в связи с истечением срока действия.

Агентство подчеркивает, что речь идет о паспортах, принадлежащих «бывшим главам учреждений, бывшим министрам, бывшим национальным депутатам, бывшим советникам и специальным советникам при канцелярии президента, национальном собрании, канцелярии премьер-министра» и другим гражданам Нигера и прочих стран.

По данным ANP, 50 паспортов из общего количества аннулированных были выданы гражданам других стран.

До этого стало известно, что бывший премьер-министр Нигера Хама Амаду вернулся на родину из Франции.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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