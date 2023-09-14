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Посла США вызвали в МИД России

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России

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U.S. Embassy/YouTube

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе американскому дипломату «был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий» первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря дипмиссии Соединенных Штатов Дэвида Бернстайна. Оба они были объявлены персонами нон грата.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон высказал мнение, что Соединенные Штаты конфликтуют с Российской Федерацией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

Он считает, что конфликт на Украине связан не только с Россией, но и с «Американской империей».

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нынешние отношения между Россией и США можно описать словом «крах» и он, по его словам, произошел не по вине Москвы.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал США «империей содома».

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