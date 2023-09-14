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Эрдоган ради Турции отказался спать дольше шести часов

Президент Турции Эрдоган сообщил, что спит не более шести часов в сутки

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Kacper Pempel/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что спит не более пяти-шести часов в день, а также всегда работает до поздней ночи. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

«Вот как я работаю как президент. Я сплю пять-шесть часов. Иногда ухожу домой в полночь, иногда в час ночи. Иначе я не могу», — отметил он на церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов в президентском комплексе в Анкаре.

По словам главы государства, только так возможно развивать Турцию. Он также добавил, что если не соблюдать жесткого графика работы, то нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить наследие после себя.

«Административная власть в стране — это не та профессия, которой можно заниматься только в рабочее время. Я ожидаю, что вы будете работать 24 часа в сутки, 365 дней в году», — подчеркнул турецкий лидер, обращаясь к губернаторам страны.

Он заметил, что у губернаторов нет праздников и выходных. Эрдоган заключил, что руководителям регионов необходимо «с темпом и мотивацией работать и баллотироваться в своих округах».

В середине сентября Эрдоган назначил новых послов в России, Украине, Польше, Марокко и Бурунди.

Ранее в Швеции сожгли чучело Эрдогана.

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