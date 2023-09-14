В Киеве призвали Польшу принять разумное решение по украинскому зерну

Украина не собирается наносить вред польским аграриям за счет поставок своей сельхозпродукции, заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква, пишет «Европейская правда».

По его словам, ограничения на импорт украинского зерна должны быть сняты в Евросоюзе и Польша должна прислушаться к этому решению.

«У нас никогда не было намерения навредить польским аграриям. Более того, за полгода, как Украина из-за запретов отсутствует на польском рынке, их положение не изменилось. Искать причину надо не в украинском импорте <…> Решения, которые будут приняты, должны основываться не на эмоциях, политике или предвыборной гонке, а на фактах», — пояснил Жовква.

Он добавил, что в Киеве ждут от ЕС решения о непродлении запрета на поставки украинского зерна после 15 сентября. Жовква подчеркнул, что Варшаве стоит поддержать этот «разумный шаг».

«Если право ЕС и принципы свободного рынка будут нарушены со стороны Польши, мы умеем и будем защищать собственные интересы столько, сколько потребуется, всеми возможными юридическими инструментами, в том числе в рамках ВТО. Экономика должна оставаться экономикой, политика — политикой, а отношения Украины и Польши и в дальнейшем должны быть партнерскими», — заключил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей.