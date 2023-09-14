Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве призвали Польшу принять разумное решение по украинскому зерну

В офисе Зеленского попросили Польшу снять эмбарго на украинское зерно

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Украина не собирается наносить вред польским аграриям за счет поставок своей сельхозпродукции, заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква, пишет «Европейская правда».

По его словам, ограничения на импорт украинского зерна должны быть сняты в Евросоюзе и Польша должна прислушаться к этому решению.

«У нас никогда не было намерения навредить польским аграриям. Более того, за полгода, как Украина из-за запретов отсутствует на польском рынке, их положение не изменилось. Искать причину надо не в украинском импорте <…> Решения, которые будут приняты, должны основываться не на эмоциях, политике или предвыборной гонке, а на фактах», — пояснил Жовква.

Он добавил, что в Киеве ждут от ЕС решения о непродлении запрета на поставки украинского зерна после 15 сентября. Жовква подчеркнул, что Варшаве стоит поддержать этот «разумный шаг».

«Если право ЕС и принципы свободного рынка будут нарушены со стороны Польши, мы умеем и будем защищать собственные интересы столько, сколько потребуется, всеми возможными юридическими инструментами, в том числе в рамках ВТО. Экономика должна оставаться экономикой, политика — политикой, а отношения Украины и Польши и в дальнейшем должны быть партнерскими», — заключил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях