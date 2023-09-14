На Западе стали менее охотно критиковать Россию

Международное сообщество теряет желание критиковать Россию публично, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

«В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась», — говорится в публикации.

Как пишет автор материала, некоторые развивающиеся страны выступили против требований Украины потребовать от России выплаты репараций и создать международный трибунал против российского руководства.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял о желании стать посредником для организации переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

По его словам, до того момента, когда это станет возможным, еще очень далеко.

Президент России Владимир Путин призывал США потребовать от Киева отмены декрета о запрете переговоров.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».