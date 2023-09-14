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На Западе стали менее охотно критиковать Россию

WSJ: международное сообщество менее охотно публично критикует Россию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Международное сообщество теряет желание критиковать Россию публично, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

«В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась», — говорится в публикации.

Как пишет автор материала, некоторые развивающиеся страны выступили против требований Украины потребовать от России выплаты репараций и создать международный трибунал против российского руководства.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял о желании стать посредником для организации переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

По его словам, до того момента, когда это станет возможным, еще очень далеко.

Президент России Владимир Путин призывал США потребовать от Киева отмены декрета о запрете переговоров.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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