Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер первый президент Молдавии

Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер от неизлечимой болезни

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур (годы президентства: 1990 — 1997). Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Снегуру было 83 года, он родился в 1940 году.

По словам Тампиза, Снегур скончался от неизлечимой болезни 13 сентября в 23.30.

4 августа 2023 года умер первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Действующий глава региона Айсен Николаев отметил, что вклад Николаева в развитие и становление Якутии огромен. Местные жители также заявляли, что политик «действительно любил свою республику». В последнее время Николаев проживал в Москве в квартире, подаренной президентом РФ Борисом Ельциным.

В начале июля в возрасте 80 лет скончался бывший президент Сербии Милан Милутинович. Он занимал пост главы Сербии с 1997 по 2002 год. До этого Милутинович занимал пост министра иностранных дел Югославии.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях