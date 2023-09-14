Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур (годы президентства: 1990 — 1997). Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Снегуру было 83 года, он родился в 1940 году.

По словам Тампиза, Снегур скончался от неизлечимой болезни 13 сентября в 23.30.

4 августа 2023 года умер первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Действующий глава региона Айсен Николаев отметил, что вклад Николаева в развитие и становление Якутии огромен. Местные жители также заявляли, что политик «действительно любил свою республику». В последнее время Николаев проживал в Москве в квартире, подаренной президентом РФ Борисом Ельциным.

В начале июля в возрасте 80 лет скончался бывший президент Сербии Милан Милутинович. Он занимал пост главы Сербии с 1997 по 2002 год. До этого Милутинович занимал пост министра иностранных дел Югославии.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.