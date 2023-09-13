Армения ратифицирует Римский статут МУС

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте заявил, что власти Армении полны решимости ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме, передает РИА Новости.

«Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме», — отметил он.

Он добавил, что этот шаг не направлен против России, а связан с вопросами безопасности страны.

До этого Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ. Также армянский лидер подчеркивал, что присоединение к МУС связано с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

5 сентября Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Ереван запустил процесс ратификации документа в конце 2022 года до того, как международный суд выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

«Газета.Ru» рассказывала об этом и других тревожных сигналах в отношениях Москвы и Еревана.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Арменией и Пашиняном.