В Израиле не исключили возможность скорой нормализации отношений с Саудовской Аравией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжается работа над нормализацией отношений между его страной и Саудовской Аравией при посредничестве США, скоро может быть достигнута соответствующая договоренность. Его цитирует ТАСС.

«После того как мы заключили «Авраамовы соглашения» (договоренности о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран. — «Газета.Ru»), мы продолжаем вместе с нашими американскими друзьями работать над расширением круга мира, чтобы изменить лицо Израиля, лицо Ближнего Востока и в значительной степени лицо мира», — сказал глава правительства еврейского государства.

Нетаньяху уточнил, что речь идет о мире Израиля с Саудовской Аравией, который, по его словам, «откроет путь к превращению всего региона в огромный коридор жизненно важной инфраструктуры».

Как считает политик, Израиль в новой геополитической конфигурации «становится плацдармом для мира».

До этого Нетаньяху говорил, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией станет «гигантским скачком» на пути к прекращению арабо-израильского конфликта.

В последние годы Израилю удалось наладить отношения с некоторыми арабскими странами при посредничестве США. 13 августа 2020 года стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Также были нормализованы отношения с Бахрейном.

Ранее Израиль назвал «жалким решением» отказ Австралии от признания Иерусалима израильской столицей.