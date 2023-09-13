Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле не исключили возможность скорой нормализации отношений с Саудовской Аравией

Нетаньяху: Израиль может скоро нормализовать отношения с Саудовской Аравией

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжается работа над нормализацией отношений между его страной и Саудовской Аравией при посредничестве США, скоро может быть достигнута соответствующая договоренность. Его цитирует ТАСС.

«После того как мы заключили «Авраамовы соглашения» (договоренности о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран. — «Газета.Ru»), мы продолжаем вместе с нашими американскими друзьями работать над расширением круга мира, чтобы изменить лицо Израиля, лицо Ближнего Востока и в значительной степени лицо мира», — сказал глава правительства еврейского государства.

Нетаньяху уточнил, что речь идет о мире Израиля с Саудовской Аравией, который, по его словам, «откроет путь к превращению всего региона в огромный коридор жизненно важной инфраструктуры».

Как считает политик, Израиль в новой геополитической конфигурации «становится плацдармом для мира».

До этого Нетаньяху говорил, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией станет «гигантским скачком» на пути к прекращению арабо-израильского конфликта.

В последние годы Израилю удалось наладить отношения с некоторыми арабскими странами при посредничестве США. 13 августа 2020 года стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Также были нормализованы отношения с Бахрейном.

Ранее Израиль назвал «жалким решением» отказ Австралии от признания Иерусалима израильской столицей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях