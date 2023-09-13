В Севастополе после ракетной атаки призвали пересмотреть концепцию обороны города

После ночной атаки на Севастополь ракетами возникла необходимость пересмотреть концепцию обороны города, заявил ставший очевидцем событий писатель Платон Беседин. Он призвал предпринять конкретные шаги, отказавших от «резких» заявлений, сообщает телеканал «360».

Беседин рассказал, что поздно ночью услышал грохот, а затем увидел с балкона «страшное зарево в небе». Он подчеркнул, что если до этого город атаковали беспилотниками, то теперь удар нанесен крылатыми ракетами, призвав оперативно принять ответные меры.

«Как реагировать на это? А реагировать, безусловно, необходимо. <…> Для того мы должны предпринимать конкретные шаги. Это пересмотр самой концепции обороны города, — убежден Беседин. — Очевидно, что мы столкнулись с новыми вызовами — и отвечать на них придется по-новому. Для этого мало слов — тут нужны конкретные действия».

Заявления политиков о том, что за атаки последуют ответы, он назвал «дежурными», призвав предпринимать более кардинальные шаги: бить по военным и правительственным объектам и «атаковать представителей украинской власти».

Напомним, по данным Минобороны РФ, прошлой ночью ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Серго Орджоникидзе, семь из них перехватили ПВО. В результате ударов Севморзавод загорелся, власти региона сообщили о повреждении восьми домов. Недавно стало известно, что пожар потушили.

Ранее политолог Андрей Перла за атаку на Севастополь призвал нанести удар возмездия не только по объектам на Украине, но и по живой силе противника.